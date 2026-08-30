ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, '30 Ağustos; vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, '30 Ağustos; vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır. 1071'de Malazgirt'te açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağı, 1922'de Büyük Taarruz ile tescil edilmiştir. Bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşama azminde vücut bulmuştur. Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun' ifadelerini kullandı. (DHA)