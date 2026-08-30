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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Rumelifeneri'nden saat 09.30'da hareket eden 15 gemi boğaza girdi. Sırasıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş istikametine ilerledi. Boğazdan geçen 15 gemi Üsküdar'daki Kız Kulesi önünde boğaz geçişini tamamlayacak. Boğaz geçişine katılan gemiler arasında TGC Anadolu, TGC Savarona, Ereğli - Girne, TCG Meltem - Gazimağusa ve TCG Karpaz - İskenderun da yer alıyor. (DHA)

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