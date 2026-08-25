RUSYA, (DHA) - RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ordu için kullanılan liman, gemi ve lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı. Odessa Limanı'nda askeri yükler taşıyan geminin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Yujnıy Limanı'nda 3 yakıt tankı, 4 askeri depo ve askeri amaçlarla kullanılan altyapı tesislerinin vurulduğu aktarıldı. Odessa kentinin yakınlarında ise silah ve mühimmatların depolanması için kullanılan 2 lojistik merkezin de hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırıda yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.