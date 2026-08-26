RUSYA, (DHA) - RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın telefonda görüştüğü bildirildi.

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Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Liderlerin görüşmede, Moskova-Şam ilişkilerinin geliştirilmesi ve Rusya-Suriye ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldığı kaydedildi. Açıklamada Putin'in, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteği yinelediği de ifade edildi.

Kaynak: DHA