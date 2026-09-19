KARADENİZ'İN KIYI RENGİ DEĞİŞTİ

Doğu Karadeniz'de 2 gündür etkili olan sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi. Karadeniz kıyı şeridindeki renk değişimi dronla görüntülendi. Selden en çok etkilenen Karadeniz Sahil Yolu'nun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki noktalarda yağışın ardından su baskınları oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. İyidere ilçesinin 8 mahallesinde hasar meydana gelirken, heyelan oluşan yüksek kesimli alanlarda risk altındaki 7 evin de tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi. Ekiplerin bölgede temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.

'METREKAREYE 135 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞMÜŞ'

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, 'Bu yağışı bekliyorduk. Gece 12.00 itibariyle yağmur başladı. Şu anda AFAD'dan aldığımız bilgilere göre metrekareye 135 kilogram yağış düşmüş. Gece saat 02.00'da yağış daha da şiddetini arttırdı. İlçemizin girişinde ciddi bir su birikintisi var. Derelerden gelen su ve balçık ilçe merkezini doldurdu. Şu anda 7 köyümüzün yolu heyelan nedeniyle kapandı. Kapalı mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı. Allah nasip ederse hava kararmadan bu yollar açılmış olacak. DSİ, Karayolları ve Rize Belediyesi ekipleri ilçemizde çalışmalarını sürdürüyor. Herkes görevinin başında, hummalı bir şekilde çalışıyor; devlet her zaman milletinin yanında' diye konuştu.

RİZE VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Öte yandan Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Açıklamada, 'Oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, yetkili mercilerin uyarılarını takip etmeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları can ve mal güvenlikleri için tedbirli olmaları önemle rica olunur' denildi. (DHA)

Salim SARIKOÇ/RİZE, (DHA)-