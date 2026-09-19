DANİMARKA, (DHA) - DANİMARKA ve Grönland, ABD ile Arktik ve Kuzey Atlantik Bölgesi'nde güvenliğin güçlendirilmesine yönelik anlaşmanın gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda imzalanacağını duyurdu.

Danimarka Başbakanlığı ile Grönland hükümeti tarafından yapılan ortak açıklamada, Danimarka, Grönland ve ABD'nin Arktik ve Kuzey Atlantik Bölgesi'nde güvenliğin artırılmasına yönelik anlaşmayı gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda imzalamasının öngörüldüğü ifade edildi. Anlaşmanın, imzaların atılmasının ardından ulusal parlamento onay süreçlerinin tamamlanmasıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 'Grönland, Danimarka Krallığı ve ABD için harika bir anlaşma yapmak üzere olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Arktik ve Kuzey Atlantik Bölgesi'ndeki ortak güvenliğimizi güçlendiren bu anlaşma, NATO ve Avrupa için de harikadır. Aynı zamanda Krallığın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıyan bir anlaşmadır' ifadelerini kullandı.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

'Grönland'ın, Danimarka Krallığı'nın, ABD'nin ve Batı İttifakı'nın güvenliğini sağlayacak ve güçlendirecek bir anlaşma yapmak üzere olmamız sevindiricidir. Anlaşma, Grönland'ın çıkarlarını ve uluslararası iş birliğindeki yerimizi tanımaktadır. Bu hepimizin yararınadır.'

ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka ve Grönland ile anlaşma sağlandığını bildirmişti. Anlaşmanın ABD'nin tüm endişelerini eksiksiz şekilde karşıladığını belirtip Grönland'daki güvenlik ve diğer tüm ihtiyaçlar üzerinde ülkesinin kalıcı kontrol elde ettiğini duyuran Trump, anlaşma uyarınca hiçbir ABD rakibinin Grönland'da askeri üs kuramayacağını veya askeri varlık bulunduramayacağını ifade etmişti.