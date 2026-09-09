Serhat YILMAZ/SAPANCA(Sakarya), (DHA)- PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı 9'uncu kez Sakarya'da kapılarını açtı. Sapanca Kırkpınar'da 60 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda 150'den fazla firma, binlerce ürün ve yenilikçi konseptini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Fuara Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden 25 binden fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Sakarya'yı peyzaj, süs bitkiciliği ve bahçe sanatları alanında uluslararası bir marka haline getirmeyi amaçlayan PSB Anatolia Fuarı, Sapanca Kırkpınar'da düzenlenen törenle 9'uncu kez kapılarını açtı. Fuarın açılışına Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Erbağ, üniversite rektörleri, kurum müdürleri, oda ve birlik başkanları, siyasi parti temsilcileri, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

150'DEN FAZLA FİRMA KATILDI

Peyzajdan süs bitkilerine, bahçe sanatlarından ekipmanlara kadar sektörün farklı alanlarını bir araya getiren fuar, 60 bin metrekarelik açık alanda gerçekleştiriliyor. 12 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak organizasyonda 150'den fazla firma, binlerce farklı ürününü sergiliyor.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı noktalarından sektör temsilcilerinin de ziyaret etmesi beklenen fuarda, toplam ziyaretçi sayısının 25 bini aşması hedefleniyor.

ALEMDAR: ÜRETİMİN DAHA DEĞERLİ HALE GELMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, fuarın 9 yıldır devam ettiğini belirterek, üretimin desteklenmesi ve üretilen ürünlerin daha değerli hale getirilmesinin önemine dikkat çekti. Alemdar, '9 yıldır devam eden fuarımızda bir taraftan üretimin desteklenmesi, bir taraftan da üretilenin daha değerli hale gelmesi adına çalışıyoruz. Bizler ülkemizin yarınlarına nasıl bir eser bırakırız anlayışıyla çalışıyoruz. Bugün burada yaptığımız işin daha büyük anlamlar kazanması için hep birlikte çalışmalı, bilimsel alanda üreticilerimizle hareket etmeli ve şehrimizin geleceğine hep birlikte katkı sunmalıyız. Bu düşüncelerle fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

POLAT: ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat ise süs bitkiciliğinin yalnızca estetik açıdan değil, ekonomik açıdan da önemli bir sektör olduğunu söyledi. Polat, 'Toprağın bereketi ve doğanın estetiğinin bir araya geldiği bu fuarda sizlerle birlikte olmak benim için memnuniyet verici. Süs bitkileri sadece bahçeleri süsleyen bir alan değil, aynı zamanda büyük bir katma değer payına sahip bir sektördür. Bizler de bakanlık olarak üretimin ve üreticimizin yanında olmaya ve uluslararası rekabet gücünü geliştirmeye devam edeceğiz' diye konuştu.

KOCACIK: GELECEĞE YAPILMIŞ EN BÜYÜK YATIRIM

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık da fuarın Sakarya'nın üretim gücünü ortaya koyduğunu ifade ederek, 'Bugün sadece bir fuarın açılışını değil, Sakarya'nın üretim alanındaki gücünü ortaya koymak için bir aradayız. Dünyanın dört bir yanında şehirlerin geleceği tasarlanıyor. Bu dönüşümün merkezinde de peyzaj çok önemli bir yer tutuyor. Burada üretilen her bitkinin ve tasarlanan her peyzajın geleceğe yapılmış en büyük yatırım olduğunu biliyoruz' dedi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, üretimin bilgi ve bilimle buluşması gerektiğini belirtirken, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Özay Yerlikaya ise iklim değişikliği, sel ve su kaynaklarının sınırlılığı gibi sorunlara karşı sektör temsilcileriyle birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Sakarya Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Tanju Pir de hedeflerinin yalnızca üretimi artırmak olmadığını belirterek, 'Doğru ve nitelikli bir üretim gerçekleştirmek' istediklerini ifade etti.

Fuar Proje Müdürü Sude Bayrak ise 8 aylık hazırlık sürecinin ardından fuarın 9'uncu yılına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, PSB Anatolia'nın yalnızca bir sergi alanı olmadığını, yeni iş birliklerinin kurulduğu önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

20 PANELİST, 90 ÖĞRENCİ

PSB Anatolia 2026 kapsamında 150 firma stant açarken, fuar süresince 4 farklı oturumda 20 panelist ziyaretçilerle buluşacak. PMO Genç Tasarım ve Uygulama Yarışması'nda ise 15 üniversiteden 90 öğrenci projeleriyle yarışacak.

Katılımın ücretsiz olduğu PSB Anatolia Fuarı, 12 Eylül akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. (DHA)