ANKARA, (DHA)- İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, İzmir'in işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu, milletimizin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu mücadelenin en önemli sonuçlarından biri olarak tarihe geçmiştir. 9 Eylül 1922'de İzmir'de Milli Mücadelemizin önemli bir safhası tamamlanmış ve Anadolu'daki işgalin sona erdirilmesi yolunda belirleyici bir adım atılmıştır. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)