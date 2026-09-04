İZMİR, (DHA)-BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor ligde daha önce Gaziantep Basket ve Türk Telekom formalarını da giyen 33 yaşındaki guard Olivier Hanlan'ı renklerine bağladı.

Avrupa'da Zalgiris Kaunas, Le Mans, Telekom Bonn, Iraklis, Aris, Valencia, Varese, CSKA Moskova gibi önemli kulüplerde de oynayan Hanlan geçen sezonu Sırp ekibi Spartak'ta geçirerek Şampiyonlar Ligi'nde 14.1 sayı, 2.9 ribaunt ve 4.3 asist ortalamaları tutturdu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Petkimspor, Antalya'da katıldığı Gloria Cup'ta ise oynadığı ilk iki hazırlık maçında Lokomotiv Kuban'a 88-87, Denizli Basket'e 88-84 yenildi.