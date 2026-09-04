BODRUM, (DHA)-1'İNCİ Lig'de evinde Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelen Bodrum Futbol Kulübü sahadan golsüz berabere ayrılıp sessizliğini sürdürdü.

Geride kalan 5 maçta galibiyetle tanışamayan yeşil-beyazlılar, son 4 maçını berabere tamamlayıp ilk haftada evinde Bursaspor'a 2-0 yenildi. Bodrum FK, üst üste Muğlaspor, Manisa Futbol Kulübü (D) ve Esenler Erokspor'la golsüz berabere kaldı. Ege ekibi 5 müsabakanın sadece 1'inde gol sevinci yaşadı. İstanbulspor deplasmanından 2-2 berabere dönen yeşil-beyazlılar diğer 4 maçta ise gol yollarında çok etkisiz kaldı.

ABOUBAKAR İLK MAÇINA ÇIKTI

Bodrum Futbol Kulübü'nün kadrosuna dahil ettiği Kamerunlu yıldız golcü Vincent Aboubakar ise ilk kez yeşil-beyazlı formayı giydi. Maçın 70'inci dakikasında transfer döneminde adı birçok kulüple anılan Ali Habeşoğlu'nun yerine dahil olan Kamerunlu yıldız gol sıkıntısa çare olamadı. Teknik Direktör Burhan Eşer, takımdaki adaptasyon sorununu çözeceklerini belirterek, 'Lige istediğimiz gibi başlayamadık, genç bir takımız. Aramıza katılan yeni oyuncular da oldu. En kısa sürede toparlanacağız' dedi. Bodrum FK, pazartesi günü 6'ncı hafta maçında Mardin 1969 Spor'a konuk olacak.