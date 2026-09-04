MUĞLA, (DHA)-1'İNCİ Lig'de hafta içi mesaisinde Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenip 2'de 2 yapan Muğlaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak değerlendirmelerde bulundu. Ligde 5 maç sonunda 8 puana ulaşan, 4 maçtır bileği bükülmeyen yeşil-beyazlılarda takımın çok iyi bir gelişim yaşadığını belirten Koşukavak, 'Sezon başında 22-23 transfer yaptık. Buna rağmen iyi puanlar topladık. Gelişimimiz her geçen gün, her kesim tarafından takdir edilecek. Milli aradan sonra ligin daha iddialı takımlarıyla oynayacağız. Şu ana kadar bize yakın ekiplerle maçlar yaptık. Defansif anlamda takımımdan memnunum. Gol yememek de çok önemli. Oyuncularımız çok iyi savunma yapıyorlar' dedi.

Futbolcularının ilk kez birlikte oynadığını belirten tecrübeli teknik adam, 'Takımın eskilerinden sadece Yasin var, o da geçen sene bu takımda değildi, Karşıyaka'da kiralıktı. Geçen yıldan sahada olan hiç oyuncusu yok bu takımın. Herkes yeni transfer. O yüzden zamana ihtiyaç duyuyoruz. Halak ettiğimiz birçok şeyi başarmak istiyoruz. Sezon başında kendi stadımızda da oynayamadık. Bu da dezavantaj oldu. Şimdi Muğla'ya dönüyoruz. Tarihimizde ilk kez Atatürk Stadı'nda 1'inci Lig maçı oynayacağız. 1'inci Lig eminim ki taraftarımızı heyecanlandırıyor' diye konuştu.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Pazar günü bu sezon Muğla Atatürk Stadı'ndaki ilk maçta Vanspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Yalçın Koşukavak, 'Taraftarımız evimizdeki ilk maçta bizi yalnız bırakmayacaktır. Taraftarımızın oyuncularımızı desteklemesi çok kıymetli. Kendi şehrinizin takımına destek vermek, iyi gününde kötü gününde sahip çıkmak çok önemli. Muğla gibi güzel bir şehrin Muğlaspor gibi güzel bir takımı var. Taraftarlarının bu özveride, bu samimiyette olduğunu düşünüyorum. Pazar günü onların desteğine ihtiyacımız var. Hep beraber 1'nci Lig'de evimizdeki ilk maçımızı kazanarak sahadan ayrılmayı hayal ediyoruz' ifadelerini kullandı. Öte yandan, Muğlaspor-Vanspor maçı ışıklandırma sistemi takılan Muğla Atatürk Stadı'nda tarihin ilk gece maçı olacak.

MALİLİ DİARRA'YA ALTIN

Ligin 5'inci haftasında deplasmandaki Ümraniyespor maçında attığı golle Muğlaspor'a 1-0'lık galibiyeti getiren ve kulüp tarihinde profesyonel liglerde gol atan ilk yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçen Mamady Diarra altınla ödünlendirildi. Başkan Menaf Kıyanç, Diarra ile bir araya gelip 26 yaşındaki futbocuya altın verdi. Diarra'nın attığı golün tüm takımın emeği ile geldiğini belirten Kıyanç, 'Ne Yasin ne Diarra tek başına gol atmıyor. Gol atılana kadar herkesin büyük emeği var. Bu işler nasip. Diarra da ilk golü atmış oldu. Muğlaspor tarihinde profesyonel liglerde gol atan ilk yabancı futbolcumuz olması nedeniyle kendisini ödüllendirmek istedik' dedi.

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