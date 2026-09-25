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KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Ege temsilcileri Aliağa Petkimspor ve Yukatel Denizli Basket yarın 2026-2027 sezonunun ilk haftasında rakip olacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Yeni sezon öncesi antrenörleriyle yola devam ederek kadrolarını büyük oranda yenileyen iki ekip maratona iyi başlamayı hedefliyor. Sezon öncesi Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin grup elemelerinden eli boş dönen Denizli Basket, Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.

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