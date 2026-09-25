İSTANBUL,(DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK teknik direktör Burak Yılmaz ile anlaşıldığını açıkladı.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik olarak 7 puan toplayan Arca Çorum FK'da dün teknik direktör Uğur Uçar ile yollar ayrılmıştı. Kırmızı-siyahlılar, Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirdi. Çorum ekibinin resmi sanal medya hesabından yapılan duyuruda, 'Hoş Geldin Burak Yılmaz! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza Süper Lig yolumuzdaki yeni görevinde başarılar dileriz' ifadeleri yer aldı.