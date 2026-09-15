SIRBİSTAN, (DH) - SIRBİSTAN Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'da bir televizyon programına katılarak 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim hakkında açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığı görevinden 27 Eylül'de istifa edeceğini söyleyen Vucic, Sırbistan'da çok partili hayata geçilmesinden sonra görevde en uzun süre bulunan cumhurbaşkanı olduğunu bildirdi. Vucic, 'Bu ülkenin vatandaşları olmadan bunu başaramazdım. Sırbistan'a ve bu ülkenin vatandaşlarına sadakatle, çalışkanlıkla ve özveriyle mücadele ederek hizmet ettim' dedi.

Vucic, Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) seçim kampanyası kapsamında başta başkent Belgrad olmak üzere büyük şehirlerde miting düzenleyeceğini de ifade etti.