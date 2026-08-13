Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) -PENDİK'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 440 kilogram kıyılmış açık tütün, 328 bin 200 bandrolsüz boş makaron ve 5 bin 800 dal içime hazır bandrolsüz sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli D.K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavakpınar Mahallesi'nde bir depoda, bandrolsüz tütün ürünlerinin bulundurulduğu ve üretim yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce ortak ve koordineli olarak yürütülen çalışmaların ardından 10 Ağustos'ta depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda depoda bulunan D.K.(47) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 440 kilogram kıyılmış açık tütün, 328 bin 200 bandrolsüz boş makaron, 5 bin 800 dal içime hazır bandrolsüz sigara, 8 bin boş sigara kutusu, 2 tütün sarma makinesi, 1 hava kompresörü ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı. (DHA)