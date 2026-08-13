ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında toplam konut satış sayısının 123 bin 603 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Haziran 2026 dönemine ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında azalarak 42 bin 529 oldu. İkinci el konut satışları, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 oranında azalarak 81 bin 74 oldu. Böylece satılan toplam konut sayısı 123 bin 603 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 65,6 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 23 BİN 888 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 oranında artarak 23 bin 888 oldu. Diğer konut satışları, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 oranında azalarak 99 bin 715 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,3 diğer satışların payı yüzde 80,7 olarak gerçekleşti. Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 8,6 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 20,9 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 5,1 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 5,4 azaldı.

YABANCILARA 2 BİN 120 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında artarak 2 bin 120 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 11 bin 203 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 394 ile Rusya Federasyonu, 189 ile İran ve 145 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

İŞ YERİ SATIŞLARI

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 oranında artarak 5 bin 777 oldu. İkinci el iş yeri satışları, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 oranında azalarak 10 bin 956 oldu. (DHA)