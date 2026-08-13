Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- IRAK'ta İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdüren yaklaşık 400 kişilik Filistin Konvoyu'na, Şırnaklı iş insanı Yusuf Bilin tarafından geçiş yapacakları güne kadar günde 3 öğün yemek desteği sağlanmaya başlandı.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak amacıyla yola çıkan Filistin Konvoyu, Irak İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdürüyor. Aralarında Avrupa'nın 20'den fazla ülkesinden gelen sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 400 kişilik konvoyun geçişine izin verilmezken yemek ihtiyacının karşılanması için Şırnak'tan destek sağlandı. Şırnaklı iş insanı Yusuf Bilin, konvoydaki aktivistlerin Irak'tan geçiş yapacağı güne kadar her gün sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün yemek ihtiyacını karşılayacak. Hazırlanan yemeklerin dağıtımında Türk Kızılay Şırnak Şubesi gönüllüleri görev alıyor.

Konvoy aktivistlerinden Abdulvahap Kaplan, yemek desteği için Bilin'e teşekkür ederek, 'Kahvaltılarımızı Yusuf Bilin kardeşimiz üstlendi. Kendisi sponsor oldu. Rabb'im yardımcısı olsun, malına, ömrüne bereket katsın. İnşallah onun sayesinde burada kahvaltı yapıyoruz' dedi. (DHA)