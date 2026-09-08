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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, otluk alana sıçradı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yanan araç ve otluk alandaki alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

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Sude KALYONCUOĞLU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobildeki alevler otluk alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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