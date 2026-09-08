İrem BAŞDAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da çok sayıda firmadan karşılıksız çekle mal alıp 200 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalar kapsamında; piyasadan yüksek miktarda mal temin edilmesi amacıyla devralınan şirket adına bir süre düzenli ticaret yapılarak çek ve bankacılık güvenilirliğinin artırıldığı, ardından çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarlı mal alındığı, alınan malların çek vadeleri gelmeden düşük bedellerle elden çıkarıldığı belirlendi.

Suç konusu malların satışından elde edilen gelirlerin şirket ve şahıs hesaplarına aktarıldığı, bazı işlemlerin bağlantılı şirketler üzerinden fatura ve para hareketleri oluşturularak, görünürde ticari işlem haline getirilmeye çalışıldığı; mal, para, çek ve şirket hareketlerinin Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve bağlantılı diğer illere yayılan organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği tespit edildi. Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınan şüpheliler Y.C.L, E.G., M.Y. ve C.D., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ayrıntılı beyanları, müşteki anlatımları, ele geçirilen çek ve belgeler ile sonradan temin edilen GİB ve MASAK verileri sonrasında detaylandırılan soruşturmada, dolandırıcılık eylemlerinden daha geniş bir yapılanma olduğu ortaya çıkarıldı. Organizasyon tarafından piyasadan temin edilen mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu belirlendi.

Soruşturmanın devamında Antalya merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Hatay İskenderun ve Van Erciş'i kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, kimlikleri belirlenen 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)