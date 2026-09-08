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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Akköy-Derinkuyu yolu Güllüceardı mevkiinde meydana geldi. Akif Küpeli'nin kontrolünü kaybettiği 42 V 6891 plakalı motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, Küpeli ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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