Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Gastronomi ve Bağcılık Festivali'nde köfte yeme yarışması gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilkini gerçekleştirdiği 'Gastronomi ve Bağcılık Festivali'nin son gününde Tekirdağ köftesi yeme yarışması düzenlendi. Yarışmaya birçok kişi başvururken, kurayla yarışmacılar belirlendi. Festival sahnesinde kurulan sofraya gelen yarışmacıların her birinin önüne 30 adet Tekirdağ köftesi konuldu. Yarışmacılar, 1 dakika içerisinde köfteleri yedi. Yarışmada birinci olan Hüseyin Erdem çeyrek altın, ikinci Nadide Altın gram altın, üçüncü Ömer Altın ise yarım gram altının sahibi oldu. Ödüller, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer tarafından verildi.

Başkan Yüceer, konuşmasında, 'Tekirdağ'ımızın lezzetlerini, hem bu güzel ürünleri, bağcılığımızı, hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtma fırsatı bulduk. Ben her bir şefimize, katılımcılara, aşçılarımıza, ustalarımıza, yağmura rağmen kıymetli hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek sene daha büyük bir festivali hep beraber daha da geniş katılımla gerçekleştiririz. Yarışmacılara da başarılar diliyorum' dedi. (DHA)