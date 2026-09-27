Mert ÇEBİŞCİ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Türkiye Aile Hareketi üyeleri, 'süresiz nafaka' uygulamasını protesto etti.

Türkiye Aile Hareketi öncülüğünde Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları, 'süresiz nafaka' uygulamasını protesto etti. Ellerinde, 'Erkeğe şiddete hayır' ve 'Süresiz nafaka zulümdür' yazılı dövizleri taşıyan grup, 'Çocukları babadan koparma' ve 'Çocukların özlemi engellenemez' sloganları attı.

'ÖLÇÜLÜ VE HAKKANİYETLİ DEĞİL'

Grup adına konuşan Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan, 'Nafaka süresinin evlilik süresine bağlı bir formülle belirlenmesi gündemde. 6 ay süren bir evlilik nedeniyle bir kişinin 5 yıl boyunca eski eşine nafaka ödemekle yükümlü tutulması ölçülü ve hakkaniyetli değil. Nafaka; bir ceza, boşanmanın bedeli veya taraflardan birine ömür boyu yüklenen borç değildir. Amaç, boşanma nedeniyle ekonomik güçlük yaşayan kişinin yeni hayatını kurabilmesi için geçici bir süreyle desteklenmesidir' dedi.

'NAFAKA YASAL SOYGUNDUR'

Süresiz nafakanın kanunda açık sınırlarla düzenlenmesi gerektiğini belirten Ergincan, 'Nafaka, yasal soygundur. İleri yaş, sağlık durumu veya çalışamama gerekçeleriyle nafaka süresinin uzatılmasının hakimin geniş takdirine bırakılması hukuk güvenliği açısından önemli sakıncalar taşımaktadır. Hakime sınırları belirlenmemiş bir yetki verilmesi benzer durumlarda farklı kararların ortaya çıkmasına yol açabilir. Nafakanın şartları, süresi, uzatma nedenleri ve kesin üst sınırı kanunda tereddüde yer bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir. Boşanmış eşler arasında ömür boyu devam edecek bir ekonomik bağımlılık oluşturulmamalıdır' diye konuştu. (DHA)