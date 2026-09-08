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Öte yandan şüphelinin çevrede birkaç kişinin bulunduğu sokakta elinde tüfekle dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ın Çolaklı Turizm Merkezi'nde dün akşam saatlerinde, bir kişinin elinde Kalaşnikof tipi uzun namlulu tüfekle dolaştığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin sokakta gezdiği tüfeğin plastik ve oyuncak olduğu belirlendi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde elinde plastik oyuncak tüfekle dolaşan kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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