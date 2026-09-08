Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı tahliye edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 19 Ağustos 2019'da görevden uzaklaştırılan Selçuk Mızraklı, 'Örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunan ve son 5 yıldır Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı koğuşta kalan Mızraklı, bugün öğle saatlerinde tahliye edildi. Mızraklı'yı cezaevi önünde eşi Zeynep Mızraklı, DEM Parti yöneticileri ile milletvekilleri karşıladı.

Cezaevi önünde gazetecilere açıklamada bulunan Selçuk Mızraklı, barış sürecinin özenle ve hızlı yürütülmesi gerektiğini söyleyerek, 'Kritik bir süreç var. Bu kritik sürecin özellikle dışarıdan gelebilecek her türden provokasyon olasılığı da gözetilerek dikkatli bir şekilde özenle ve hızlı yürütülmesi gerekiyor' dedi.

Barışın kalıcı olması için, samimi olunması gerektiğini söyleyen Selçuk Mızraklı, 'Hafızası olan, geçmişi olan, telafi edilmesi gereken başlıkları olan bir süreçten ediyoruz. Dolayısıyla barışın kalıcı olabilmesi için yüreklerde, zihinlerde, hafızalarda karşılık bulabilmesi için, olması gereken şey bunu hakikaten samimi hale getirmektir. Bu anlamda hukuka dönüşün, demokratikleşme adımlarının, toplumun o kaygı ve korku koridorlarının giderek telafi edilebileceği, güven katsayısının, destek katsayısının artırılacağı adımlara ihtiyaç var. Bunun da en önemli faslı şeffaflaşmadır' diye konuştu.

Selahattin Demirtaş'ın mesajını da paylaşan Mızraklı, 'Demirtaş'ın mesajı şudur; Demirtaş her zaman verdiği haliyle ben söyleyeyim; 'Ne olursa olsun demokrasi ne olursa olsun barış ne olursa olsun çözüm.' Mesajı her zaman bu oldu' ifadelerini kullandı. (DHA)