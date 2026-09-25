Bunlar da ilginizi çekebilir

KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Akkaya, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri bir süre trafiğe kapatılan Mersin Çevre Yolu'nda detaylı inceleme yaptı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Mersin Çevre Yolu cezaevi kavşağında meydana geldi. Özden Önge idaresindeki 70 AAG 950 plakalı otomobil, kavşakta lise 1'inci sınıf öğrencisi Kadir Akkaya'nın kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın ektisiyle elektrikli bisiklet ve sürücüsünün kaskı parçalara ayrılırken, Kadir Akkaya yaklaşık 20 metre ileriye fırladı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, kavşakta, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu lise öğrencisi Kadir Akkaya (15), ağır yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.