Ümit OKTAN/DOĞUBAYAZIT, (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda, 'Kutsal Emanetler Işığında Dualı Sultan Gömlekleri ve Dualı Peygamber Gömlekleri Sergisi' açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Kutsal Emanetler Işığında Dualı Sultan Gömlekleri ve Dualı Peygamber Gömlekleri Sergisi', İshak Paşa Sarayı'nda açıldı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ağrı Şube Başkanı Turgut Özmüş, 'İshak Paşa Sarayı'nda 20 adet sultan ve peygamber gömleğini halkımız, öğrencilerimiz ve sanatseverlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki gömlekler; Kur'an-ı Kerim'in insanla olan bağını, ecdadımızın hastalandıklarında şifa niyetine, savaşa çıktıklarında ise zafer ve sefer duasıyla giydikleri hırkaların manevi atmosferini yansıtıyor' diye konuştu.

Ağrı Müftüsü İhsan İlhan'ın duasının ardından kurdele kesildikten sonra sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

15 YILLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Serginin 15 yıllık çalışmanın ürünü olduğunu belirten Klasik İslam Sanatları Sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, eserlerin Osmanlı döneminde savaşlarda veya ihtiyaç duyulan zamanlarda zırhların altına giyilen dualı gömleklerden ilham alınarak hazırlandığını söyledi. Vanlıoğlu, 'Bunlar ecdadımızın savaşlarda veya ihtiyaç duydukları anlarda zırhların içine giydikleri dualı sultan gömlekleridir. Orijinalleri Topkapı Sarayı'nda yer alan bu eserleri birebir ölçekleyerek halkımıza bu kültürü aktarmayı amaçladık. 35 parçalık koleksiyonumuzda padişah gömleklerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden yararlanarak hazırladığımız peygamber gömlekleri, Osmanlı sancağı ve Kaside-i Bürde gömlekleri de yer alıyor' dedi. (DHA)