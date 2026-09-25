Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK, (DHA)- İSTANBUL'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı (57) için Valilik binası önünde resmi tören düzenlendi.

Kentte düzenlenen törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, Balcı'nın eşi Hülya Aşkın Balcı, çocukları Fatma ve Toluhan Balcı ile il protokolü, daire müdürleri ve valilik personeli katıldı. Törende Balcı'nın özgeçmişi okunurken, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü Zeynel Abidin Çınar tarafından Muammer Balcı için protokolden helallik istendi. Duaların ardından Balcı'nın cenazesi, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Muammer Balcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilmek üzere Bartın'ın Amasra ilçesine gönderildi.

Öte yandan Balcı'nın bir süre önce emeklilik dilekçesi verdiği ve senelik izne ayrıldığı belirtildi. (DHA)