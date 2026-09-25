Bunlar da ilginizi çekebilir

KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

ASELSAN sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 'ASELSAN DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, kadim toprakların can suyu Fırat'ta, Şanlıurfa Halfeti'de keşif ve gözetleme görevinde bulundu. Fırat'ın eşsiz güzelliklerine suyun altından uzanan DERİNGÖZ, Halfeti'nin doğal dokusunu keşfetti. Suyun altında kalan yerlere uzanan bu yolculukta, kadim toprakların hafızasına DERİNGÖZ'ün gözünden tanıklık ettik' ifadelerine yer verdi.

ANKARA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, ASELSAN tarafından geliştirilen DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, Fırat Nehri'nde keşif ve gözetleme görevi gerçekleştirdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.