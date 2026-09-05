Fatih TÜYSÜZ/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'in zorlu coğrafyasında sarp kayalıklar ve dik yamaçlarda yaşamını sürdüren yaban keçisi, çıktığı ağacın tepesinde görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Artvin'in zorlu coğrafyasında sarp kayalıklar ve dik yamaçlarda yaşamını sürdüren yaban keçisine ait kayda alınan görüntüleri 'Doğasında var. Yaban keçileri için sınırları biz belirlemiyoruz' notuyla sanal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda; sarp kayalıkların ve dik yamaçların usta tırmanıcısı olarak bilinen yaban keçisinin, bir ağacın dalları arasındaki görüntüsüne yer verildi. Çevik hareketlerle ağacın dalları arasında ilerleyen yaban keçisinin, kayalıklara doğru yönelip, gözden kaybolduğu anlara ait görüntüleri, ilgi çekti. (DHA)