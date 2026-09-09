İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat), (DHA)- Tokat'ta depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verilen okulun kamelyasını öğretmenler, eğitim öğretimin devam edeceği 200 metre uzaklıktaki başka bir okula taşıdı.

Niksar ilçesindeki Kaya İsmet Özden Ortaokulu depreme dayanıksız olduğu belirlenince yıkım kararı verildi. Okuldaki öğrencilerin de 200 metre uzaklıktaki Ulvi Saime Kaya İlkokulu'na nakli kararlaştırıldı. Okulun bahçesinde kalan kamelyanın yıkılmasına gönüllerinin razı olmadığını belirten öğretmenler, onu yeni okula taşımaya karar verdi. Kaya İsmet Özden Ortaokulu Müdürü Metin Özdemir ve 19 öğretmen, kamelyayı, sabitlendiği yerden ayaklarını sökerek yeni okula taşıdı. Kamelyanın götürüldüğü anlar cep telefonuyla kayda alındı. (DHA)