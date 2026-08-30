Aybala MELEK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen 'Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, 'Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla iş birliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum' dedi.

'BİZİM DESTANIMIZ ŞANLA VE ŞEREFLE YAZILIR'

Harp Okullarının diploma alma ve sancak devir teslim töreninde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarımızda aldıkları askeri ve akademik eğitimleri alınlarının akıyla tamamlayan teğmenlerimizi tebrik ediyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de mezuniyet törenimizi yine çok özel bir ayda, çok anlamlı bir haftada, çok müstesna bir günde icra ediyoruz. Ağustos ayının son haftası yani Zafer Haftamız tarihimizin en parlak sayfalarına imza attığımız bir zaman dilimidir. Ordu millet olarak cihana ün salan Türk milleti, Malazgirt'te taarruz ederek yazdığı şanlı destanı 851 yıl sonra Dumlupınar'da tarihe geçen bir vatan müdafaasıyla yeniden kaleme almıştır. 1071'de alınan vatan tapusu 1922'deki şanlı direnişle bir kez daha müseccel olmuştur. Kahraman ordumuzun milletimizle omuz omuza vererek kazandığı Büyük Zafer'in 104'üncü yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Büyük Millet Meclisimizin muhterem üyelerini ve ordumuzun tüm neferlerini bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil şanla ve şerefle yazılır. Şan ve şeref özellikle de cenk meydanlarında bizim alametifarikamızdır. Bin yıldır bu vatan uğruna, bu aziz millet uğruna, ezanımız, bayrağımız, milli ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını şanla ve şerefle bu millet için döken tüm şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin' diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE ÇELİKTEN BİR YUMRUK İNDİRDİK'

Bu sene aynı zamanda Türk ordusunun bir başka destanı olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10'uncu yıl dönümünü idrak ettiklerini kaydeden Erdoğan, 'Suriye'de ülkemizin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi de rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Aynı şekilde peygamber ocağımızın tüm mensuplarının ve ailelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun diyorum' ifadelerini kullandı.

'HARP OKULLARI MEZUNU SAYIMIZ 22 BİN 540'A YÜKSELDİ'

Bugün Harp Okullarında öğrenim gören öğrencilerin mezuniyet sevinçlerine aileleri ve komutanlarıyla birlikte ortak olduklarını söyleyen Erdoğan, 'Kara Harp Okulumuzdan 807, Deniz Harp Okulumuzdan 271, Hava Harp Okulumuzdan 198 öğrenci olmak üzere toplam 1276 teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak. Dost ve kardeş ülkelerden gelen 141 misafir askeri personel de bugün mezun olacak. Böylece 2016'dan bugüne Harp Okulları mezunu sayımız 1229'u misafir olmak üzere toplamda 22 bin 540'a yükselmiş oluyor. Dereceye girenler başta olmak üzere Harp Okullarımızdan başarıyla mezun olan tüm öğrencilerimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzda üstleneceğiniz görevlerde hepinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Ülkemizde, hudutlarımızda, bölgemizde ve yurt dışında yapacağınız vazifelerle devletimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize önemli hizmetlerde bulunacağınızdan şüphe duymuyorum. Şehitlerimizin biricik emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, bayrağımızda sembolleşen değerlerimizi, devletimizin kuvvet ve kudretini şanına yaraşır şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum' açıklamasında bulundu.

'MAZLUM VE MAĞDURLARIN YARDIMINA SİZLER KOŞACAKSINIZ'

Ardından mezun olan öğrencilere seslenen Erdoğan, şöyle dedi:

'Sizler 2235 yıllık şanlı mazisiyle Türk ordusunun mensuplarısınız. Sizler şehit ve gazilerimizden devraldığınız peygamber ocağımızın sancağını sahada yazacağınız yeni destanlarla yüceltip sizden sonrakilere gururla devredecek kahraman Türk subaylarısınız. Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Ordumuzun kapasitesini, nüfuzunu, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Bilginizle, tecrübenizle, sahip olduğunuz disiplinle, en önemlisi de erdem ve vicdanla tahkim ettiğiniz şahsiyetinizle ordumuzu çok daha yüksek seviyelere sizler çıkaracaksınız. Yakın çevremiz başta olmak üzere bölgemizde ve dünyanın farklı köşelerinde barış, güven, huzur ve istikrarı sizler tesis edecek; mazlum ve mağdurların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinizle şahsım, ülkem ve milletim adına kıvanç duyuyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Bilgi ve deneyimleriyle sizleri eğiten, donatan, hayata ve mesleğe hazırlayan komutanlarınıza, hocalarınıza bilhassa tebriklerimi iletiyorum. Misafir öğrencilerimize de kendi ordularında, kendi birliklerinde alacakları görevlerde ayrıca başarılar temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yapacakları katkılardan ötürü kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülkelerle yapacağımız ortak faaliyetlerde 'Barış için ittifak ve ittihat'; bu vizyonumuzun geliştirilmesinde kardeşlerimizin çok önemli roller üstleneceklerine inanıyorum. Çok değerli teğmenler, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulumuzun öğrencileri bu sabah tertip edilen törenle mezun oldular. Yarın da inşallah Balıkesir, Yalova ve İzmir'de düzenlenecek merasimlerle Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerimiz diplomalarını alacak. Böylelikle bu sene meslek yüksekokullarımızdan 69'u misafir öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 48 astsubayımız mezun oluyor. Bu evlatlarımızı da yürekten tebrik ediyor, her birine yeni vazifelerinde Rabb'imden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.'

'ORDUMUZ BUGÜN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR'

Bu sene aynı zamanda Milli Savunma Üniversitesi'nin 10'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

'15 Temmuz ihanetinin ardından askeri eğitim veren tüm okullarımızı tek çatı altında toplamak için Milli Savunma Üniversitemizi kurduk. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık. Kuruluşundan bugüne toplam 67 bin 464 subay, astsubay ve kursiyer subay üniversitemizin uhdesindeki askeri okullardan mezun oldu. Birçok Avrupa ülkesi harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarının kontenjanlarını dahi dolduramazken Allah'a hamd olsun Milli Savunma Üniversitemize bu sene tam 120 bin başvuru yapıldı. Harp Okullarımıza yönelik bu ilgi Milli Savunma Üniversitemizin askeri eğitimde ulaştığı yüksek standardın da önemli bir göstergesidir. Biz tüm bu başarıları elde ederken birileri de 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıyor, üniversitemize saldırıyordu. 'Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz' diyerek fitne peşinde koşanlara cevabımızı sahada vatan evlatlarının, meydanlarda ise devlet, millet ve memleket aşıklarının yazdığı destanlarla verdik. Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Savunma sanayinde aynı şekilde karada, havada, denizde ve uzayda kritik sistemlerimizi kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz.'

'TÜRKİYE, HEZEYANLARI DİKKATE ALACAK BİR ÜLKE DEĞİLDİR'

Erdoğan, en son 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi'nde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da kendi kabiliyetleriyle geliştirdikleri teknolojileri bir kez daha gururla izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

'Savunma Sanayii Başkanlığımız şu anda hacmi 100 milyar doları aşan tam 1468 projeyi aynı anda yürütüyor. Yerlilik oranını yüzde 82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde deyim yerindeyse artık sadece kendimizle yarışıyoruz. Savunma sanayi ve askeri caydırıcılık başta olmak üzere Türkiye'nin her alanda katettiği mesafeyi görmek istemeyenlere şunu hatırlatmak isterim; 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye'yle boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık bunları kale alacak, bunların hezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır. Ordumuzun saflarına katılacak siz evlatlarıma Gazi Mustafa Kemal'in şu sözlerini özellikle aktarmak istiyorum: 'Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir: Biri millet kararı, diğeri en zor şartlar içinde dünyanın takdirine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı.' Komutanız altında bulunan ordular, kahramanlığına güvenilir ordulardır. Bu ordular tarihte emsali görülmemiş kahramanlıklar, fedakarlıklar göstermiştir. Şanlı zaferler kazanmıştır. Millet ve memleketin minnet ve şükranına hak kazanmıştır. Ben de siz genç kardeşlerimin devletimize, milletimize ve göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimize uzun yıllar boyunca büyük katkılar yapacağınıza yürekten inanıyorum.'

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu ve Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Levent Sabahattin Güldağı'nın da konuşma yaptığı törende, MSÜ Kara Harp Okulu birincisi Ahmet Burak Değirmenci, yeni teğmenlere mezuniyet andını yaptırdı. Ardından mezun teğmenlere diplomaları verildi. Diplomaların ardından Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu komutanları tarafından sancaktar ve sancak muhafızı teğmenlere diplomaları verildi, sancaktar teğmenler kılıçlarını kuşandı. Tören; 100'üncü Yıl Marşı okunması ve tören geçişi ile sona erdi. (DHA)