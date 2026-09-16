İZMİR, (DHA)- GÖZTEPE Spor Kulübü'nün son yıllarda büyük atılım yaptığı farklı olimpik branşlarda ay-yıldızlı formayla mücadele eden ve uluslararası başarılar elde eden sporcuları, Onursal Başkan Mehmet Sepil'in ev sahipliğinde düzenlenen özel buluşmada bir araya geldi. Göztepe'nin olimpik branşlarda ortaya koyduğu gelişimin ve çok branşlı spor kültürünün önemli bir yansıması olan buluşmaya genç voleybolcular Melis Erdoğan ve Duru Zeren, artistik cimnastik milli takımından Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, atletizmden Reyhan Taşdelen, yüzmeden Cemil Cankat Er, para okçuluktan Büşra Fatma Ün, yelkenden Ece Melis Baş ve Nisa Üstündağ katıldı. Milli yüzücü Pınar Dönmez ile milli triatlet Gültigin Er ise programları nedeniyle buluşmada yer alamadı.

Sporcular, son dönemde ay-yıldızlı forma altında yaşadıkları deneyimleri ve elde ettikleri başarıları Mehmet Sepil ile paylaştı. Farklı yaş ve branşlardan sporcular aynı masa etrafında buluştuğu etkinlikte, Göztepe çatısı altında oluşan spor kültürü ve gelecek hedefleri üzerine sohbet gerçekleştirildi. Buluşmada sporculara hitap eten Mehmet Sepil, Göztepe'nin olimpik branşlardaki hedeflerine dikkat çekerek, 'Ferhat ve Büşra bizim elçilerimiz. Burada gördüğümüz bu tablo, neler yapmak istediğimizin bir özeti ve bizim için çok değerli. Sizlerin oluşturduğu bu başarı tablosu, yeni yetişen genç sporcular için de ilham kaynağı oluyor' ifadelerini kullandı.

'YENİ NESİLE İLHAM KAYNAĞI OLUYORUZ'

Olimpiyat madalyalı milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ise farklı branşlardan genç sporcularla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, 'Birçok branştan genç sporcuları burada görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte Göztepe'yi temsil ediyoruz. Bizler başarılarımıza bir yenisini daha eklediğimizde, yeni nesil için de ilham kaynağı oluyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri, cimnastik takımımızdaki arkadaşlarım Ayberk ve Mert Efe' dedi.

ULUSLARARASI ARENADA BAŞARILAR GELDİ

Cimnastikten yüzmeye, atletizmden voleybola, para okçuluktan yelkene ve triatlona uzanan geniş bir yelpazede milli takımlara sporcu kazandıran Göztepe, olimpik branşlardaki yapılanmasını her geçen gün daha ileriye taşımaya devam ediyor. Ay-yıldızlı formayla ülkemizi temsil eden sporcuların uluslararası arenada elde ettiği her başarı, Göztepe'nin çok branşlı spor kulübü kimliğini daha da güçlendiriyor.