Bunlar da ilginizi çekebilir

KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 412 kilo 741 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi' denildi. (DHA)

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.