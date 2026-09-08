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MSB, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Emanetiniz emin ellerde, kanatlarımızın altında. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız; acil organ nakli bekleyen vatandaşımız için Muğla'dan karaciğer greftini Ankara'ya kısa sürede ulaştırdı. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz' ifadelerini kullandı. (DHA)

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için Muğla'dan alınan karaciğer greftinin Ankara'ya kısa sürede ulaştırıldığını açıkladı.

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