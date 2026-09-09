'Tüm güçlerimizi birleştirip onların güçlü noktalarını hedef almalıyız'

'Birçok defa Gasperini'ye karşı oynadım'

'Güçlü bir takım olduğumuzu ve gerçekten puan kazanmak istediğimizi göstermek istiyoruz

Doğukan DEMİRKIRDI - Mehmet ALA / İSTANBUL,(DHA)- FENERBAHÇE'NİN tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, 'Çok mutluyuz çünkü Şampiyonlar Ligi bu çok güzel stadyuma 18 sene sonra geri döndü. Taraftara karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. Biz iyi hazırlandık. Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları almak istiyoruz' dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında yarın saat 19.45'te sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekibin Slovak stoperi Milan Skriniar, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen tecrübeli savunmacı, Şampiyonlar Ligi'nin Kadıköy'e dönmesinden dolayı mutluluğunu dile getirdi. Skriniar, 'Çok mutluyuz çünkü Şampiyonlar Ligi bu güzel stadyuma 18 sene sonra geri döndü. Taraftara karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. Yarınki takım çok güçlü ve organize bir takım. Biz iyi hazırlandık. Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları almak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'TÜM GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİP ONLARIN GÜÇLÜ NOKTALARINI HEDEF ALMALIYIZ'

Sadece defansif olarak değil tüm alanlarda güçlü olmaları gerektiğini aktaran Skriniar, 'Yarın bizi çok güçlü bir takım bekliyor. İlk günden itibaren iyi mücadele ediyorlar. Dybala, Malen gibi çok iyi oyuncuları var. Sadece defansif değil tüm güçlerimizi birleştirip onların güçlü noktalarını hedef almalıyız. Fenerbahçe kazanmak için oynar' sözlerini sarf etti.

'BİRÇOK DEFA GASPERİNİ'YE KARŞI OYNADIM'

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'ye karşı daha önce de oynadığının hatırlatılmasının üzerine Slovak stoper, 'Birçok defa Gasperini'ye karşı oynadım. Atalanta'daydı kendisi. Maçlar zordu çünkü fiziksel bir oyun ortaya koyuyor. Roma ile kalite daha da yükseldi. Benim takımım gerçekten çok iyi çalıştı. Kapsamlı ve detaylı analizler yaptık. Çok güzel bir antrenman yaptık. Bu mücadeleye hazırız' diye konuştu.

Tecrübeli stoper sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

'Şampiyonlar Ligi'nde oynayan deneyimli oyuncularımız var. Daha az deneyimli olanlar da var. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hep aynı kalıyor. Yarın elimizden geleni yapacağız.'

'GÜÇLÜ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU VE GERÇEKTEN PUAN KAZANMAK İSTEDİĞİMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ

Güçlü bir takım olduklarına vurgu yapan Skriniar, 'Şahsi olarak çok farklı hissetmiyorum. Biz bu maçları Şampiyonlar Ligi'nde gibi oynuyorduk. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük. Lyon'da oynadığımız maçın Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için bir adım olduğunu biliyorduk. Başardık, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Biz güçlü bir takım olduğumuzu ve gerçekten puan kazanmak istediğimizi göstermek istiyoruz' diyerek sözlerini noktaladı.