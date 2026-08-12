Selçuk BAŞAR-Efnan KÖSE-Hakan KABAHASANOĞLU/GÖRELE (Giresun), (DHA)-GİRESUN'un Görele ilçesinde etkili sağanak sonucu dere taştı; dere kenarında bulunan anne ile 2 kızı, sel sularına kapılarak kayboldu. Kayıp 3 kişi için ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İlçede saat 16.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağış sonucu debisi yükselen Zıva Deresi taştı; bölgedeki yol ve tarım arazilerini su bastı. Sel esnasında dere kenarında bulunan Zekiye (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, sel sularına kapılarak kayboldu. Kayıp anne ve 2 kızı için AFAD, UMKE, AKUT ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. (DHA)