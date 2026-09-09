Mehmet Akif AYTEN/BOZYAZI (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Bozyazı ilçesinde dün çıkan orman yangını, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bozyazı ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personel ile müdahale edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yaptı.

Orman Genel Müdürlüğü, yangının bu sabah büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. (DHA)