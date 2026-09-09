Hüseyin DOĞAN/İSTANBUL, (DHA)- İLİM Yayma Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) işbirliğiyle gerçekleşen '75 Günde Hafızlık Programı'ndan mezun olan 40 kız öğrenciye, hafızlık belgeleri verildi.

75 Günde Hafızlık Programı belge takdimi nedeniyle İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı yerleşkesinde düzenlenen programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Küçük ile aileler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Programın açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, '75 Günde Hafızlık Programı'ndan mezun olan 40 kız öğrenciye, hafızlık belgeleri verildi. Kapanışında ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu dua etti.

Programda konuşan Bilal Erdoğan, 'İlim Yayma Vakfı olarak, hatta İlim Yayma Vakfımızı kuran İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşu itibarıyla konuşursak, 75 yıllık bir gelenek, bir asırlık çınar olmaya yakın bir yapıdan bahsediyoruz. Hamdolsun, son 75 yılda imam hatiplerin kurulmasıyla başlayan ki bu demektir ki, imam hatipler de 75 yaşını doldurmuş oluyor. Türkiye'de dinimizi yaşayabilme, hakkıyla yaşayabilme ve doğru kaynaklardan dini bilgiye ulaşabilme ve bütün vatandaşlarımızın bu bilgilere ulaşmasına vesile olmak amacıyla nice büyük hizmetlere imza atılmış, nice hoca efendiler yetiştirilmiş, nice yetişen hocalarımız daha nice insanları irşat etmiş, Rabbimizin kutlu yoluna davet etmiş, günlük hayatlarında dinlerini yaşayabilmeleriyle ilgili onlara doğru bilgileri aktarmış. Hamdolsun, bu düzgün yol, bu düzgün omurga sayesinde ülkemizde dini sahada aşırılıkların hiç olmamasına vesile olmuş, radikalliklerin hiçbir zaman bu topraklardan neşet etmemesine vesile olmuşlar. Bunu da temin etmişler. Geldiğimiz noktada inşa ettikleri kurumlarla, dünyaya verdikleri eserlerle, yetiştirdikleri âlimlerle dünyanın bütün Müslümanlarına örnek teşkil edecek, gerçekten Türkiye'de işlere imza atmışlar. Bu vesileyle İlim Yayma Cemiyetimizi kuranları, imam hatiplerin 1951 yılında kurulmasında bütün emeği geçenleri, ne kadar hayırlarla yâd etsek azdır' dedi.

'DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR HAFIZLIK METODU ORTAYA ÇIKTI'

Erdoğan, 'İşte o geleneğin son halkalarından bir tanesi de İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitemiz. Yaklaşık 16 yıl önce İlim Yayma Vakfımız tarafından kurulmuş. Merhum Sabahattin Zaim Hocamızın, yani başlı başına bir kişi olmanın ötesinde bir kurum adeta vasfını taşıyan bir insan olan Sabahattin Zaim'in de ismi üniversitemize verilmiş. Hocamızın soyadı 'Zaim'; yani ümmete önderlik edecek insanları yetiştirmek için sanki yaşamış. Ondan sonra da öyle insanlar yetiştirecek bir kuruma da onun ismi verilmiş. Nereden baksanız çok manidar, çok anlamlı. Allah ondan da razı olsun, Allah ona da rahmet etsin. Tabii ki İlim Yayma Vakfımızın senedinde, memleket dâhilinde ve haricinde ilmin yayılması amacı yazılmış. Elbette ki o senedi yazanlar, ilimden maksat olarak tabii ki kaynağını ilahi vahiyden bulan ilmi kastettiklerini biz biliyoruz, öyle tanıyoruz o insanları. Tabii ki bunun merkezinde de Rabbimizin bize mesajı olan Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması, okunulması, okutulması ve hamdolsun, o 1951 yılında imam hatiplerin kurulmasından bugüne kadar Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın yaz Kur'an kurslarında, sene boyunca Kur'an kurslarında, hafızlık okullarında milyonlarca insanın bu Kur'an eğitimini aldığını düşünün. O hizmetlerin bugün geldiği noktada dünyada eşi benzeri olmayan bir hafızlık metodu ortaya çıktı. Hem hızlı hem anlamıyla birlikte hem kadim musikimizin makamlarından istifade edilerek böyle bir metodun gelişmiş olması, sanıyorum ümmet olarak 75 yıl öncesinden bugün daha iyi bir noktada olduğumuzun da bir delili olsa gerek' ifadelerini kullandı.

'EYÜPSULTAN'DA KUR'AN'A HİZMET AMACIYLA MERKEZ BİNASI KURULACAK'

Erdoğan, 'Onun için bu 75 Günde Hafızlık Projesi'nin bir üniversitenin bünyesinde olması; bunlar akla hayale gelir şeyler değil eskiden. Onun için inşallah üniversitemizde kurulacak olan Hafızlık Araştırma Uygulama Merkezi. Biz de İlim Yayma Vakfı olarak Eyüpsultan'da Kur'an'a hizmette kullanılmak üzere bağışlanmış bir yerimiz var. Orada bu merkeze bir merkez binası yapılmasıyla ilgili mütevelli heyetimizde konuştuk, karar aldık. İnşallah merkezimiz gecikmeden kurulunca Eyüpsultan'ın mübarek gölgesinde böyle bir yeri de olacak merkezimizin. Orada bu 75 Günde Hafızlık Projesi olsun, klasik Osmanlı'dan tevarüs ettirdiğimiz proje olsun, mütevelli heyetimizde Fatma Yasemin Hanımların çalıştığı diğer projeler ve benzeri çalışmalar olsun. Yani dünyada hafızlığa yaklaşımlar nasıl, hangisinden ne tür neticeler alınıyor, hafızlık adaylarının pedagojisi, psikolojisi, onların ailelerinin pedagojisi ve psikolojisi, hangi talebe ile hangi hoca çalışmaları, grup nasıl çalışır, tekil nasıl çalışır. Yani bu hafızlığın her yönünün akademik olarak, bilimsel olarak çalışılmasıyla da bu hizmeti inşallah büyütmenin takipçisi olacağız' diye konuştu.

Erdoğan, 'Dünyada hiçbir metin Kur'an hıfzedildiği gibi hıfzedilmiyor. Niye? Müslümanların Kur'an'ı, ilahi kelamı olduğu için hürmetinden dolayı. İşte bütün bu lafzındaki, efendim ezberindeki, söylenmesindeki, okunmasındaki, yazılmasındaki hürmetteki bütün ortak maksat, elbette ki helalini helal, haramını haram bilerek hayatlarımıza tatbik etmek. O yüzden inşallah buna da muvaffak oluruz. İnşallah hem hafızlarımız hem hafızlarımızın bereketi, hafız olmayanlarımıza da o kutlu hedefi aşılar, bizlere örnek olur. Bütün emeği geçenlere, hocalarımız başta olmak üzere bütün talip olanlara, bütün bu imkânları sağlayan üniversite yönetimimize, vakıf yönetimimize, destekleyen bütün kurum ve kuruluşlara şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.(DHA)