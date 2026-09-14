Melike USLU- Uğur GÜLBOY/İSTANBUL, (DHA)- YAZ tatilinin sona ermesiyle okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Demirören Medya grubu bünyesinde yer alan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Öğrenciler, veliler, öğretmenler ve Demirören Medya yöneticilerinin katıldığı törende, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yeni eğitim öğretim yılı heyecanı yaşandı. Okulda düzenlenen törene Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya Dijital Grup Başkanı Gülgün Bostancı Yavuz, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, Demirören Medya Müzik Kanalları ve Radyolar Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu, CNN Türk Haber Koordinatörü Dr. İdris Arıkan, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Onur Tan, Demirören Medya Dijital Mecralar Grup Direktörü Deniz Ayas, Okul Müdürü Atila Ertoğan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

KARACAOĞLU: HAYALLERİNİZİ UÇURMA YILI OLSUN

Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler için mutluluk ve üretkenlikle geçmesini diledi. Karacaoğlu, 'Çok mutluyuz. Öğrencilerimizin çok mutlu olacakları, çok keyif alacakları; bu keyfin getirdiği üretkenlikle bizi çok gururlandıracakları yepyeni bir yıl olsun diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun hepimize. Sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. İlk defa gelenler, çok güzel bir yere geldiniz. Hepinize çok çok mutlu bir yıl olmasını diliyorum. Lakin bu yıl, çok gurur duyduğum çocuklarımla da vedalaşma yılı galiba, değil mi? Yine çok büyümüşler, gelmişler. Görüyorum hepinizin güler yüzlerini. Bu yıl size hayallerinizi uçurma yılı olsun. Sizleri de hayallerinizle kavuşturma yılı olsun. Başöğretmenimize layık bir eğitim öğretim yılı geçirelim. Hepinizle çok gurur duyuyorum. Hazırlık sınıflarımız, yapay zeka bölümümüzün birinci yılına geçecek olan öğrencilerimiz, başarılarınız daim olsun. Hepiniz bizim evlatlarımızsınız. Anne babalara da buradan seslenmek istiyorum. Çocuklarınız bizimle çok çok mutlu. Korkmadan fikirlerini aktarabilecekleri, öğrenmekten zevk alacakları, aldıkları zevki paylaşarak ve kendilerini ifade ederek mutlu olacakları bir öğrenim merkezine geldiler. Bunun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bizi hayallerimizin de ötesinde başarılara taşıyan, gerek uluslararası gerek ulusal alanda öğrencilerimizi aynı zamanda üretken hale getirip hem Millî Eğitim Bakanlığımıza hem de diğer okullara örnek çalışmalar üreten Sayın Nuran Çakmakçı'ya ve Sayın Meltem Demirören'e de buradan teşekkür etmek isterim. İkisinin ortak projeleri sayesinde bugünleri gördük. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum' diye konuştu.

ÇAKMAKÇI: TÜRKİYE'NİN İLK YAPAY ZEKA BÖLÜMÜ OKULUMUZDA AÇILDI

Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, 'Bu yıl ilk mezunlarımızı veriyoruz. Eminim, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde yerlerini alacaklar. Türkiye'nin ilk yapay zeka bölümü okulumuzda açıldı. Öğrencilerimiz hazırlıklarını bitirdi ve birinci sınıfa başladı. Tüm Türkiye'ye de örnek olacak bu öğrenciler, lisedeki ilk yapay zeka bölümü öğrencileri olarak önemli bir ilki gerçekleştiriyor' dedi.

ERTOĞAN: BİR ARADA OLMANIN GURUR VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenciler, eğitim kadrosu, veliler ve tüm paydaşlarla bir arada olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Okul Müdürü Atila Ertoğan, 'Bugün ilk defa bütün öğrencilerimizle, eğitim kadromuzla, tüm paydaşlarımızla ve velilerimizle hepimiz bir arada olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, gururluyuz. Çünkü daha ilk yıllarında olan okulumuz Türkiye'nin en nitelikli ve prestijli eğitim kurumlarından biri olarak yer alıyor. Gerek yurt dışı eğitimlerimiz ve staj faaliyetlerimiz, gerek akademik eğitimlerimiz, YKS hazırlığımız, İngilizce ve Almanca programlarımız ve Türkiye'de ilk defa bünyemizde açılan yapay zekâ bölümüyle adımızdan söz ettiriyoruz. Tabii bunun mimarı sevgili hamimiz, çok kıymetli hanımefendi Meltem Demirören'e ve üst düzey eğitimimize şükranlarımı sunuyorum. Okulumuzun geleceğe yürüdüğü bu yolda en büyük gücü de sizlerin bize güveni ve inancı olmuştur. Tabii bunun yanında Demirören Medya'nın kıymetli profesyonelleri, aslında okulumuzun en dinamik yapısını oluşturanlar onlar. Çünkü saha tecrübelerini ve mesleki deneyimlerini okulumuza, öğrencilerimize aktarıyorlar. Bunu yaparken de Türkiye'de örnek olacak şekilde teorik bilgiyle pratik bilgi arasında çok büyük bir köprü oluyorlar. Varlığınız bize değer katıyor' dedi.

'HEPİNİZ YUVANIZA, AİLENİZE HOŞ GELDİNİZ'

Ertoğan, 'Çok kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sizler geleceğin yazılımcılarını, mühendislerini, medya liderlerini yetiştiriyorsunuz. Bunu yaparken de meşaleyi en yukarıda taşımak için gereken tüm emek ve fedakarlığı gösteriyorsunuz. Bu, her türlü övgünün ötesindedir. Önümüzdeki yılda da bu emek ve fedakarlığı göstereceğinizden eminim. Hepiniz var olun. Ve gelelim saydığımız bunca şeyin asıl sebebi olan kıymetli öğrencilerimize. Aramıza yeni katılan öğrencilerimiz, hepiniz yuvanıza, ailenize hoş geldiniz. Evet, siz aslında bu saydığım ailenin, yuvanın kalbisiniz. Burada ürettiğiniz her fikir, her proje, geleceğin Türkiye'sinin inşasında önemli bir rol oynayacak. Siz aslında ülkemizin geleceğini şekillendirecek, kaderini değiştirecek nesilsiniz. Bu yüzden çalışın, üretin, sorgulayın. Biz her zaman yanınızda ve arkanızdayız. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi: 'Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu koruyacak ve yükseltecek de sizlersiniz' ifadelerini kullandı.

AYDIN: HEPİMİZ İÇİN YENİ HEDEFLERLE DOLU GÜZEL BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Öğrenci Melike Kübra Aydın da, 'Bugün hepimiz için yeni hedeflerle dolu güzel bir dönem başlıyor. Lise hayatı sadece derslerden ibaret değildir. Burası kendimizi keşfettiğimiz, projelerle ve kulüplerle vizyonumuzu büyüttüğümüz, güçlü dostluklar kurduğumuz özel bir alan. Bizler öğrenmeye ve üretmeye, okulumuzun köklü kültürüne değer katmaya hazırız. Bize bu muhteşem öğrenme ve üretme alanını sağlayan başta Sayın Meltem Demirören Hanımefendi'ye ve Demirören Medya ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Bir teşekkür de her zorluğumuzu kolaya çeviren okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize. Yeni eğitim öğretim yılının herkese başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum' dedi.