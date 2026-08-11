Salih KESKİN / MARDİN, (DHA)- TFF 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Antalyaspor'u konuk edecek Mardin 1969 Spor, maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin ilk haftasında Ümraniyespor'a konuk olan ve 0-0 biten maçtan ilk puanını alarak grupta 10'uncu sırada yer alan Mardin 1969 Spor, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da konuk edeceği Antalyaspor mesaisine başladı. Kırmızı-lacivertliler, Artuklu ilçesindeki Hamzabeyli Antrenman Tesisleri'nde teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde bir araya geldi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular kondisyon, pas ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

'TAKIMIMIN BİRLİK VE BERABERLİĞİNDEN MEMNUNUM'

Antrenmanda açıklamalarda bulunan Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, ligin ilk haftasında Ümraniyespor karşısında aldıkları 1 puanın oldukça kıymetli olduğunu söyledi. Takımın durumundan memnun olduğunu ifade eden Cingöz, şöyle konuştu:

'Ümraniyespor maçı pozisyon zenginliği açısından da yüksek bir maçtı. Verdiğimiz pozisyonlar da oldu ama çok net kaçırdığımız pozisyonlar da var. Maçı izleyen herkese keyif verdiğimizi düşünüyorum. Daha adaptasyon dönemindeyiz. İlk maç iyi bir görüntü olmuş olsa da bunun daha iyisini yapacağız. Çünkü daha yeni bir takımız. 16 futbolcu bu takıma katılmış oldu. İlk defa bu ülkeye gelmiş oyuncular var. Hatta daha ötesine gideyim. Mardin'i ilk defa bugün gören futbolcularım var. Takımımın şu anki sinerjisinden, birlik ve beraberliğinden memnunum.'

'TEMPOLU BİR OYUNLA 3 PUANI ALACAĞIZ'

İlerleyen dönemlerde çok daha iyi bir Mardinspor izleteceklerine inandığını belirten Cingöz, 'Antalyaspor maçına da bakınca içeride oynayacağımız maçta kesinlikle 3 puan için sahada olacağız. Rakibimizin ne kadar değerli oyunculardan kurulu olduğunu biliyoruz. Nasıl güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Ona göre hazırlıklarımıza bugün başlıyoruz. İnşallah tempolu bir oyunla 3 puanı alacağız. Taraftarlarımızın yokluğunu tabii ki de hissedeceğiz. Keşke taraftarlarımız da olsaydı. Onların varlığı itici bir güçtür bizim için. Ama cezalı durumdan dolayı bu hafta bizi yalnız bırakacaklar. Ne olursa olsun, az sayıda da olsa stadın dışında gördüğümüz, göreceğimiz taraftarların bile bizim için etkisi olacaktır. Onları stat dışı da olsa bekliyoruz' diye konuştu.

'HEDEF MUTLAK 3 PUAN'

Takım kaptanı Uğur Adem Gezer de izinden döndüklerini ve bugün itibarıyla Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Gezer, 'Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün başladık, izinden döndük. Bizim için evimizde oynayacağımız ilk maç. Taraftarımızdan mahrum kalacağız ama onların gücünü arkamızda hissedeceğimizi düşünüyoruz. Maçı en iyi şekilde bitirip lige de en iyi şekilde devam etmek istiyoruz' dedi.

Tecrübeli oyuncu Bünyamin Balat, Antalyaspor karşısında hedeflerinin mutlak 3 puan olduğunu aktardı. Balat, 'Bu hafta içeride oynuyoruz. Tabii ki de galibiyetle taçlandırmak istiyoruz' diye konuştu. (DHA)

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