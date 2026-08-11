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Yeni sezon öncesi oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam eden Süper Lig takımlarından Kocaelispor, son olarak Konyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu transfer etti. Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un katıldığı imza töreninde Kutlu, 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Kutlu, imza töreninin ardından takımıyla birlikte ilk antrenmana çıktı. (DHA)

Mutlu YUCA / KOCAELİ, (DHA)- SÜPER Lig takımlarından Kocaelispor, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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