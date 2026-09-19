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Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve açma-germe çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 top çalışmasıyla devam etti. Antrenman, futbolcuların şut çalışmasıyla sona erdi. Mardin 1969 Spor, yarın saat 20.00'de Kayserispor'u 21 Kasım Şehir Stadı'nda konuk edecek.

Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)- MARDİN 1969 Spor, Trendyol 1'inci Lig'in 8'inci haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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