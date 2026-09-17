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İZMİR, (DHA)-3'ÜNCÜ Lig ekiplerinden Altay'da yönetime kayyım atanması için 3 Ağustos'ta yapılan başvuru sonrası salı günü gerçekleşen ilk duruşmada dava 22 Eylül'e ertelenirken, siyah-beyazlı kulübün mahkemeye kayyım önerisi olarak Avukat Burak Terlemez'i bildirdiği öğrenildi. Kayyım konusunda son kararı kararı hakimin vereceği ifade edilirken, Altaylı olmasıyla tanınan Burak Terlemez'in göreve gelmesi halinde ivedilikle olağanüstü genel kurul kararı alacağı kaydedildi. Terlemez, son genel kurulda kongre divan başkanlığını üstlenmişti.

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