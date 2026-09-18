Serkan ÖZDEMİR / AKHİSAR (Manisa),(DHA)-MANİSA'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 110 bin 60 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manisa Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik 17 Eylül'de çalışma yaptı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama ve arama izinlerinin ardından A.Y. (42), Y.G. (41) ve S.N.Y. (21) isimli şüphelilere ait iki adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda aramalarda 110 bin 60 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve S.N.Y. tutuklandı. Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)