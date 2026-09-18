Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL (DHA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 soruşturma kapsamında, forex ve kripto yatırım vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandırdığı belirlenen uluslararası yapılanmaya operasyon düzenlendi. 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'daki 286 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 175 şüpheli yakalandı. MASAK, MİT ve emniyet tespitleri ile Interpol aracılığıyla elde edilen mağdur başvurularında, şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi. Yapının iki yılda yaklaşık 13 milyar TL işlem hacmine ulaştığı değerlendiriliyor. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

Kaynak: DHA