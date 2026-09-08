MACARİSTAN, (DHA) - MACARİSTAN Dışişleri Bakanı Anita Orban, Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle Rusya'nın diplomatik misyonunda görevli 10 personelin ülkeyi terk etmesinin istendiğini bildirdi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatik statüyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 Rus diplomatik misyon üyesinin ülkeyi terk etmesinin talep edildiğini duyurdu. Talimatı üzerine Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Rusya'nın Budapeşte Büyükelçisini bilgilendirdiğini belirten Orban, söz konusu personelin Macar makamlarının değerlendirmeleri doğrultusunda diplomatik kuralları ihlal ettiğini kaydetti.

Alınan kararın Macaristan'ın güvenliğini ve egemenliğini korumaya yönelik olduğunu vurgulayan Orban, bu adımın Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesildiği anlamına gelmediğini, ülkesinin karşılıklı saygı ve kurallara uyum çerçevesinde gerekli diyaloğu sürdürme niyetinde olduğunu ifade etti.