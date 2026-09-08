Bunlar da ilginizi çekebilir

Aziz Yıldırım: “Taraftardan özür diliyoruz; hakem adaletli olsaydı bu maçı kaybetmezdik”

Kader Sevinç: Türkiye artık Doğu ile Batı arasında seçim yapmaya çalışmıyor

Liverpool’dan şeflerimiz uluslararası jüride İngiltere'yi temsil etti

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde başkente yönelik hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. 2 yaralının durumunun ağır olduğunu belirten Kliçko, bölge sakinlerine güvenli yerlerde bulunmaları çağrısı yaptı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 95'e yükseldi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.