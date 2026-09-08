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UKRAYNA, (DHA) - RUSYA'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde başkente yönelik hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. 2 yaralının durumunun ağır olduğunu belirten Kliçko, bölge sakinlerine güvenli yerlerde bulunmaları çağrısı yaptı.
Kaynak: DHA