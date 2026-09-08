İTALYA, (DHA) - İTALYA Ulusal Araştırmalar Konseyi, 2026 yazının ülkede 1950'den bu yana en sıcak yaz olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

İtalya Ulusal Araştırmalar Konseyi (CNR), Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) 1950'den bu yana tuttuğu sıcaklık verilerini inceledi. Yapılan açıklamada, 2026 yazında ülke genelindeki ortalama sıcaklığın 24,3 dereceye ulaştığı ve bu değerin 23,6 dereceyle önceki en yüksek sıcaklık ortalamasının kaydedildiği 2003 yazını geride bıraktığı belirtildi.

Verilere göre, ocak-ağustos döneminde sıcaklık değerleri uzun yıllar ortalamalarının üzerinde seyrederken, en yüksek fark ağustos ayında gerçekleşti. Ağustos ayında ülke genelindeki ortalama sıcaklık 25,6 derece ölçülerek 1950'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

'2026 EN SICAK YIL OLABİLİR'

CNR Biyoekonomi Enstitüsü araştırmacısı Lorenzo Arcidiaco, elde edilen verilerin 2026'nın 1950'den bu yana ölçülen en sıcak yıl olabileceğine işaret ettiğini söyledi. Arcidiaco, 'Temmuz ve ağustos ayları ilk kez peş peşe sıcaklık rekoru kırdı. Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 70'i mevsim normallerinin 1 derece, yüzde 40'ı ise 2 derece üzerinde sıcaklığa maruz kaldı. Sıcak hava dalgaları özellikle tarım alanlarını ve kuraklıkla mücadele eden bölgeleri vurdu' ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla bağlantılı olarak ülkede 5 bin ila 7 bin ek ölüm meydana gelmiş olabileceğinin tahmin edildiğini aktardı.

MARMOLADA BUZULU REKOR SEVİYEDE ERİDİ

Aşırı sıcak dalgaları, Dolomit Dağları'nın en büyük buzulu olan Marmolada Buzulu'nda da buz kaybına yol açtı. Padua Üniversitesi, Veneto Çevre Koruma Ajansı ve İtalya Buzul Bilim Vakfı tarafından yayımlanan ortak raporda, buzulun kapladığı alanın bir yıl içinde 92 hektardan 83 hektara gerilediği kaydedildi.

Padua Üniversitesi'nden Mauro Varotto, buzulun ortalama 23 metre inceldiğine dikkat çekerek, 'Son yıllarda görülen erime eğilimi daha da kötüleşti. Buzul sadece bir yılda 9 hektar alan kaybetti. Bu yaz yaşanan sıcaklıkların tekrarlanması halinde, Marmolada Buzulu'nun ömrü yaklaşık 10 yıla inebilir' uyarısında bulundu.

Marmolada'da benzer bir erime ve kütle kaybı en son 2022 yılında yaşanmış, sıcak hava dalgasının ardından meydana gelen buzul çökmesinde 11 dağcı hayatını kaybetmişti.