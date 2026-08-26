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Beşiktaş'tan bir transfer de orta sahaya

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi ile Archie Brown fileleri havalandırdı. Archie Brown, 28. dakikada Greenwood’un kullandığı kornerde arka direkte yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı. dakikada Skriniar sarı kart gördü. İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi. 45 dakika sonunda: Lyon 0 – Fenerbahçe 2

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