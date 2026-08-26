Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi ile Archie Brown fileleri havalandırdı. Archie Brown, 28. dakikada Greenwood’un kullandığı kornerde arka direkte yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.
dakikada Skriniar sarı kart gördü. İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.
45 dakika sonunda: Lyon 0 – Fenerbahçe 2
Spor
LYON 0 FENERBAHÇE 2 İLK YARI SONUCU
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
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