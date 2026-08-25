Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi için Juventus'un 23 yaşındaki İtalyan futbolcusu Fabio Miretti ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılar, Miretti'nin kulübü Juventus ile yapılan görüşmelerde de son aşamaya geldi. Tarafların satın alma opsiyonlu kiralık anlaşma konusunda anlaşması halinde, İtalyan futbolcunun İstanbul'a getirilerek sağlık kontrollerinden geçirilmesi planlanıyor.

Geçen sezon 31 maçta görev alan Miretti, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.